Вход на станцию метро «Крещатик» забаррикадировали
19:57, 18 февраля 2014Киев
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Вход и выход станции метро Крещатик забаррикадированы.
Протестующие забаррикадировали вход и выход со станции метро «Крещатик» в центре Киева.
Об этом сообщает Радио Свобода.
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Как сообщалось, сегодня в Киеве с 15.55 прекратил работу метрополитен. По информации пресс-службы метрополитена, причиной является "возможная угроза террористического акта".
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