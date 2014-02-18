Вход на станцию метро «Крещатик» забаррикадировали

Протестующие забаррикадировали вход и выход со станции метро «Крещатик» в центре Киева.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Как сообщалось, сегодня в Киеве с 15.55 прекратил работу метрополитен. По информации пресс-службы метрополитена, причиной является "возможная угроза террористического акта".