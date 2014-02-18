Макеенко призывает не ездить в центр Киева, чтобы предотвратить человеческие жертвы

Соответствующее видеообращение размещено на официальном сайте КГГА.

«От имени КГГА и Киевского городского совета я обращаюсь ко всем гостям и жителям Киева воздержаться от поездок в центр города в связи с ситуацией, которая сложилась в столице, для того, чтобы предотвратить потерю жизней людей, не было раненых», - сказал он.

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Макеенко также обратился с просьбой с пониманием отнестись ко всем мерам, которые применила столичная власть.

Он также отметил, что все коммунальные службы Киева работают в нормальном режиме. Макеенко также призвал политиков воздержаться от конфронтации ради спокойствия в стране.

«Мы делаем все, что в наших силах, и будем делать, для сохранения мира и спокойствия», - подчеркнул он.