В магазинах Киева пропали хлеб и продукты первой необходимости

21:28, 18 февраля 2014
Киев
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После начала штурма Майдана из магазинов в Киеве пропали продукты первой необходимости.

Из магазинов пропал хлеб / Богдан Бородийчук

После начала штурма Майдана люди в Киеве стихийно начали скупать хлеб и продукты первой необходимости.

Так, из магазинов исчезли молоко, яйца, и даже туалетная бумага.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в магазинах сети "АТБ" и "Сильпо" купить хлеб невозможно.

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