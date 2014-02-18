В магазинах Киева пропали хлеб и продукты первой необходимости
21:28, 18 февраля 2014Киев
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После начала штурма Майдана из магазинов в Киеве пропали продукты первой необходимости.
Из магазинов пропал хлеб / Богдан Бородийчук
После начала штурма Майдана люди в Киеве стихийно начали скупать хлеб и продукты первой необходимости.
Так, из магазинов исчезли молоко, яйца, и даже туалетная бумага.
Как сообщает корреспондент УНИАН, в магазинах сети "АТБ" и "Сильпо" купить хлеб невозможно.
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