В магазинах Киева пропали хлеб и продукты первой необходимости

После начала штурма Майдана люди в Киеве стихийно начали скупать хлеб и продукты первой необходимости.

Так, из магазинов исчезли молоко, яйца, и даже туалетная бумага.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в магазинах сети "АТБ" и "Сильпо" купить хлеб невозможно.