Наземный транспорт столицы будет работать до последнего пассажира - КГГА

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

”В Департаменте транспортной инфраструктуры осуществляется постоянный мониторинг и контроль за ситуацией на маршрутах общественного транспорта. В случае необходимости работу коммунального транспорта будет продлено более чем на три часа. В профильном Департаменте добавили, что городской транспорт будет работать до последнего пассажира”, - говорится в сообщении.

Также в Департаменте транспортной инфраструктуры сообщили, что дополнительные маршруты было организовано по направлению движения метрополитена, а на самых востребованных маршрутах - увеличено количество подвижного состава.

Утром 19 февраля общественный транспорт начнет работу по обычному графику.