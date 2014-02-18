Наземный транспорт столицы будет работать до последнего пассажира - КГГА

22:17, 18 февраля 2014
Киев
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 В связи с приостановкой работы столичного метрополитена и значительным потоком людей по поручению председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Макеенко работа наземного коммунального транспорта продлена на 3 часа.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

”В Департаменте транспортной инфраструктуры осуществляется постоянный мониторинг и контроль за ситуацией на маршрутах общественного транспорта. В случае необходимости работу коммунального транспорта будет продлено более чем на три часа. В профильном Департаменте добавили, что городской транспорт будет работать до последнего пассажира”, - говорится в сообщении.

Также в Департаменте транспортной инфраструктуры сообщили, что дополнительные маршруты было организовано по направлению движения метрополитена, а на самых востребованных маршрутах - увеличено количество подвижного состава.

Утром 19 февраля общественный транспорт начнет работу по обычному графику.

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