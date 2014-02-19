Метро остается закрытым, киевлян призывают не пользоваться частным транспортом в центре столицы - КГГА
19 февраля, работа Киевского метрополитена будет оставаться приостановленной в связи с угрозой террористических актов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
«Движение будет восстановлено сразу после стабилизации ситуации в Киеве, о чем будет сообщено дополнительно», - подчеркивается в сообщении.
Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обращается к жителям столицы с просьбой по возможности воздержаться от пользования частным транспортом, особенно в центре столицы и прилегающих районах, а также планировать поездки с использованием исключительно наземного пассажирского транспорта.
Как отметили в пресс-службе, по поручению председателя КГГА Владимира Макеенко городской наземный транспорт работает в усиленном режиме. Привлечено резервное количество подвижного состава и организованы дополнительные маршруты от всех остановок метрополитена.
«В ситуации, которая сложилась в городе Киеве, я призываю всех с пониманием отнестись к тем мерам, которые мы вынуждены были принять. Все наши действия направлены на сохранение жизни и здоровья граждан, обеспечение постоянной жизнедеятельности города», - сказал Макеенко.