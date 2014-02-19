Митингующие установили ворота на улице Михайловской



Как передает корреспондент УНИАН, улицы Софийская и Малая Житомирская не перекрыты митингующими и по ним курсируют только две маршрутки.

Троллейбусы до Майдана Незалежности не доезжают. Также перекрыты все подъезды к Майдану для частного транспорта. На улице Михайловской митингующие устроили ворота из элементов железного забора, свалок и подручного материала. За воротами небольшими кучками сложены элементы брусчатки.

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На Михайловской площади находятся несколько сотен активистов.

На подходах к Майдану дежурят кареты ”скорой помощи”.

Как сообщал УНИАН, столичная власть с 16 часов вторника 18 февраля приостановила работу метро.