Митингующие установили ворота на улице Михайловской
На Майдан Незалежности можно добраться троллейбусами № 16 и 18.
Как передает корреспондент УНИАН, улицы Софийская и Малая Житомирская не перекрыты митингующими и по ним курсируют только две маршрутки.
Троллейбусы до Майдана Незалежности не доезжают. Также перекрыты все подъезды к Майдану для частного транспорта. На улице Михайловской митингующие устроили ворота из элементов железного забора, свалок и подручного материала. За воротами небольшими кучками сложены элементы брусчатки.
Читайте такжеМетро в Киеве не будет работать, пока не стабилизируется ситуация
На Михайловской площади находятся несколько сотен активистов.
На подходах к Майдану дежурят кареты ”скорой помощи”.
Как сообщал УНИАН, столичная власть с 16 часов вторника 18 февраля приостановила работу метро.