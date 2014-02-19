В Киеве ежедневно ловят более 30 пьяных водителей

Об этом УНИАН сообщили в столичном управлении ГАИ.

Только за последние сутки инспекторы ГАИ задержали 38 нетрезвых водителей.

Также в столице за сутки за превышение скорости к ответственности привлечено 177 водителей, за невыполнение требований дорожных знаков и разметки - 101, нарушение правил остановки и стоянки - 39, без необходимых документов руководили автикамы - 22.

Кроме того, сотрудники ГАИ обнаружили 20 пешеходов-нарушителей, а за нарушение правил проезда пешеходных переходов привлечены к ответственности 42 водителя.

За сутки было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы, говорится в сообщении.

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Кроме того, ГАИ напоминает, что с целью обеспечения безопасности граждан и общественного порядка, предупреждению и пресечению правонарушений, с 19 февраля действуют ограничения в движении транспорта, в том числе и общественного, при въезде в города Киева.

Также Госавтоинспекция советует киевлянам и гостям города избегать поездок на автотранспорте до центральной части города, поскольку проведение многочисленных массовых мероприятий не позволит автомобилистам воспользоваться улицам расположенными в центре.