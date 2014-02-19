Мобильная связь в центре Киева работает с перебоями из-за пожара в Доме профсоюзов - операторы

В центре Киева из-за пожара, возникшего в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности, наблюдаются перебои в работе мобильной связи, говорится в официальном сообщении оператора «МТС Украина» в социальной сети Facebook.

«В связи с пожаром в Доме профсоюзов, который повредил оборудование базовых станций, в центре Киева наблюдаются сложности с мобильной связью», - сказано в сообщении.

По данным компании, из-за затрудненного доступа в центр города технические специалисты ищут альтернативную возможность обеспечения связи.

При этом в компании «Киевстар» отмечают, что сеть оператора в центре Киева в целом работает в нормальном режиме.

«Тем не менее, в связи с полным отключением узловой базовой станции в Доме профсоюзов на ул. Крещатик, повреждением оптоволоконных линий и, как следствие, отсутствием связи с несколькими прилегающими станциями, в центре города возможно эпизодичное снижение уровня сигнала», - цитирует пресс-служба директора по корпоративным связям Михаила Шуранова.

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По его словам, технические специалисты компании пытаются компенсировать снижение работоспособности некоторых элементов сети за счет соседних базовых станций, перенаправляя их и расширяя мощности.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. С вечера и до настоящего времени ”Беркут” штурмует Майдан. Сообщается о десятках погибших и более тысячи раненых.

Сегодня в первом часу ночи спикер ”Свободы” Александр Аронец на своей странице в социальной сети Фейсбук заявил, что ”Беркут” зажег Дом профсоюзов. ”Профсоюзы горят. Стараемся потушить. ”Беркут” пытается залезть внутрь через второй этаж ”, - написал он.

”Беркут” попал в Профсоюзы. На 6 этаже”, - добавил он позже.

В час ночи огонь в Доме профсоюзов распространился на 3-й и 4-й этажи, люди хотели выпрыгивать из окон. Активисты натянули брезент, чтобы люди смогли покинуть здание, выпрыгнув из окон.

Очевидцы заявляли, что ”Беркут” внутри здания бросает ”коктейли Молотова”.