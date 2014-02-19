Несмотря на заявление КГГА, в общественном транспорте требуют плату за проезд

Как передает корреспондент УНИАН, в автобусах маршрута №55 работают кондукторы, которые требуют от пассажиров оплатить проезд.

На возражения насчет того, что проезд должен быть бесплатным, кондукторы отвечают, что ничего не знают и предлагают обращаться "к начальству".

Читайте такжеГлава КГГА поручил бесплатно развозить киевлян по домам наземным транспортомТем, кто платит деньги, выдают билеты.

Напомним, вчера пресс-служба КГГА распространила сообщение, что по поручению председателя КГГА Владимира Макеенко городской наземный транспорт работает в усиленном режиме бесплатно.

Со вчера с 15:55 в Киеве не работает метрополитен.