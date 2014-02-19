Въезды в Киев перекрыты песком и грузовиками, на дорогах километровые пробки

В двух местах перекрыта Бориспольская трасса , из 4-х полос свободна только одна, говорится в сюжете ТСН.

Так же лишь одной из 4-х полос пускают в Киев из Броваров. Броварской КПП можно объехать через соседние села. Варшавская трасса на выезде из Гостомеля в сторону Киева засыпана песком. Перегорожена грузовиками Житомирская трасса. Легковушки пускают по обочине. Частично перекрыта Одесская трасса. На выезде из Обухова стоят три БТРа, а также машины с песком и камнями.

ГАИ пропускает только легковые машины и маршрутки после тщательной проверки. Свободный въезд в Киев только со стороны Вышгорода. Напомним, вчера ГАИ начало перекрывать улицы в центре Киева и пропускало только с пропиской в этом районе. Свои действия правоохранители объясняли антитеррористическим приказом.