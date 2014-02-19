В Киеве за сутки горели 18 автомобилей

В столице в течение прошедших суток горели 18 автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

«В течение суток пожарно-спасательные подразделения 14 раз совершали выезды на тушение пожаров. 18 автомобилей горели за сутки в шести районах города», - говорится в сообщении.

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Больше всего возгораний авто произошло в Деснянском районе. Также спасатели тушили пожары в Днепровском, Дарницком, Святошинском, Голосеевском и Соломенском районах.

Все возгорания были оперативно ликвидированы, уверяют в ГСЧС .

Причины возникновения пожаров и материальный ущерб во всех случаях устанавливаются. Погибших и пострадавших в результате возгораний нет.