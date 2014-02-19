Киевляне массово сносят продукты питания и теплую одежду в Михайловский монастырь

Киевляне массово сносят продукты питания и теплую одежду к Михайловскому монастырю.

Как передает корреспондент УНИАН, люди идут пешком со стороны улиц Владимирской, Большой Житомирской и Андреевского спуска.

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На автомобиле проехать к Михайловскому собору невозможно. В частности, в районе Львовской площади и на углу улиц Владимирской и Большой Житомирской стоят сотрудники ГАИ, вооруженные автоматами. Они пропускают только общественный транспорт и отдельные автомобили, если людям нужно ехать по делам с Михайловской площади. В частности, корреспондент УНИАН стал свидетелем, что женщину на легковом автомобиле пропустили в больницу.