Киевляне смогут ездить в наземном транспорте бесплатно, пока не возобновят работу метро - КГГА

Бесплатный проезд в наземном коммунальном транспорте столицы будет действовать до момента возобновления работы метрополитена.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Действие соответствующего распоряжения распространяется как на троллейбусы и автобусы КП ” Киевпасстранс”, так и маршрутки этого предприятия.

Как отмечается, бесплатные перевозки также обеспечить маршрутное такси КП ”Киевпасстранс”.

В настоящее время Департамент транспорта проверяет исполнение соответствующего распоряжения КГГА относительно перевозки в городском пассажирском транспорте киевлян и гостей города.

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Также в КГГА сообщили, что Департамент транспорта обратился к частным перевозчикам, которые обслуживают маршруты столицы, с инициативой также перевозить пассажиров бесплатно.

Как сообщал УНИАН, столичные власти с 16 часов вторника 18 февраля приостановили работу метро «в связи с угрозой террористических актов».

Сегодня, 19 февраля, в КГГА заявили, что Киевский метрополитен остается закрытым.

«Движение будет возобновлено сразу после стабилизации ситуации в Киеве, о чем будет сообщено дополнительно», - подчеркивается в сообщении.