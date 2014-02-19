Транспортная комиссия Киева: Макеенко закрыл Метро незаконно

Транспортная комиссия Киева поддержала требование главы КГГА Владимиру Макеенко возобновить работу метрополитена, потому что его решение является незаконным, сообщает Украинская правда.

Соответствующее решение было принято на выездном заседании, сообщает депутат Киевсовета Алексей Давиденко.

По его словам, новый глава КГГА Владимир Макеенко пытался сорвать заседание, звоня членам транспортной комиссии телефону с требованием немедленно перенести собрание транспортников столицы.

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На заседании Комиссия решила:

"Письменного распоряжения председателя КГГА на закрытие стратегического объекта - Киевского Метрополитена не существует, а значит решение о закрытии метро по сути незаконно" .

"Существует подписанное поручение главы КГГА Макеенко, которое не является достаточным документом для остановки метрополитена", - сказано в решении.

"Решение комиссии - рекомендовать немедленно отменить незаконное поручение о закрытии Киевского Метрополитена" , - сказано в документе.

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Кроме того, комиссия приняла решение "рекомендовать немедленно прекратить использование крупногабаритного коммунального транспорта для блокирования улиц и проездов" .

Решение подписано главой транспортной комиссии Дмитрием Олейником, который является заместителем председателя Федерации Работодателей Украины .

Глава Федерации Работодателей Украины - Дмитрий Фирташ.