Кличко угрожает Макеенко уголовной ответственностью за закрытие метро
Лидер "УДАРа" Виталий Кличко заявляет, что новый председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко обязательно будет нести уголовную ответственность за свои незаконные решения и действия.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «УДАРа».
"Сегодня город в осаде. Не объявляя чрезвычайного положения, власти Януковича его фактически ввели, а теперь, объявив так называемую "антитеррористическую операцию", пытается такое устроить и по всей Украине, - подчеркнул Кличко. - Из-за ограничений движения и нагнетания ситуации люди отправлены под домашний арест. Каждый киевлянин - заложник кровавого диктатора. Впервые после фашистской оккупации заблокировано и не работает киевское метро, разрушаются здания, горит Крещатик. Новоназначенный донецкий ставленник Януковича отменил действие Конституции для киевлян", - заявил Кличко .
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Он призвал киевлян встать на защиту столицы, которую власть превращает в плацдарм для жестокости и кровопролития.
В частности, Кличко призвал мужчин прийти на Майдан, а женщин и пожилых людей, которые хотят помочь, - обустраивать тыловую помощь на Михайловской площади.