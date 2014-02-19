Кличко угрожает Макеенко уголовной ответственностью за закрытие метро

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «УДАРа».

"Сегодня город в осаде. Не объявляя чрезвычайного положения, власти Януковича его фактически ввели, а теперь, объявив так называемую "антитеррористическую операцию", пытается такое устроить и по всей Украине, - подчеркнул Кличко. - Из-за ограничений движения и нагнетания ситуации люди отправлены под домашний арест. Каждый киевлянин - заложник кровавого диктатора. Впервые после фашистской оккупации заблокировано и не работает киевское метро, разрушаются здания, горит Крещатик. Новоназначенный донецкий ставленник Януковича отменил действие Конституции для киевлян", - заявил Кличко .

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Он призвал киевлян встать на защиту столицы, которую власть превращает в плацдарм для жестокости и кровопролития.

В частности, Кличко призвал мужчин прийти на Майдан, а женщин и пожилых людей, которые хотят помочь, - обустраивать тыловую помощь на Михайловской площади.