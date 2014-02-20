Активисты хотят призвать Киевский метрополитен возобновить работу

В четверг Киевский метрополитен вежливо попросят открыть метро и не гневить киевлян.

Предложение высказал Владислав Майструк, после чего его продублировала страница Евромайдана в Facebook с просьбой не приходить на акцию с агрессией.

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"В четверг, 20 февраля 2014, лично я, в 12:00 подойду к главному офису КП "Киевский метрополитен" на проспекте Победы 35 (с.м. КПИ). Хочу вежливо их попросить открыть метро и не гневить киевлян. Кто со мной?", - написал Майструк.