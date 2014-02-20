Активисты хотят призвать Киевский метрополитен возобновить работу
06:35, 20 февраля 2014Киев
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В Киеве ожидается акция протеста с требованием возобновить работу столичного метрополитена.
Метро до сих пор не работает / Kateryna Korniienko / facebook.com
В четверг Киевский метрополитен вежливо попросят открыть метро и не гневить киевлян.
Предложение высказал Владислав Майструк, после чего его продублировала страница Евромайдана в Facebook с просьбой не приходить на акцию с агрессией.
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"В четверг, 20 февраля 2014, лично я, в 12:00 подойду к главному офису КП "Киевский метрополитен" на проспекте Победы 35 (с.м. КПИ). Хочу вежливо их попросить открыть метро и не гневить киевлян. Кто со мной?", - написал Майструк.
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