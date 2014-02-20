Столичное метро не будет работать сегодня

Соответствующее объявление размещено на официальном сайте КГГА.

«20 февраля в связи с угрозой террористических актов работа Киевского метрополитена остается приостановленной. Наземный транспорт столицы работает в усиленном режиме», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, работу столичного метро остановили днем 18 февраля, когда в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. С вечера 18 февраля и до сих пор “Беркут” штурмует Майдан. Сообщают о 28 погибших и более тысячи раненых.