Столичное метро не будет работать сегодня
09:31, 20 февраля 2014Киев
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Киевское метро сегодня снова не будет работать.
Метро не работает / Kateryna Korniienko / facebook.com
Соответствующее объявление размещено на официальном сайте КГГА.
«20 февраля в связи с угрозой террористических актов работа Киевского метрополитена остается приостановленной. Наземный транспорт столицы работает в усиленном режиме», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, работу столичного метро остановили днем 18 февраля, когда в Киеве возобновилось противостояние правоохранителей и митингующих. С вечера 18 февраля и до сих пор “Беркут” штурмует Майдан. Сообщают о 28 погибших и более тысячи раненых.
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