В Киеве этой ночью сожгли 15 автомобилей

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Первый вызов на пункт связи дежурной части поступил в 00:09. Спасатели 6-й государственной пожарно-спасательной части выехали на ул. Машиностроительную, 15, где на обочине дороги горел автомобиль SubaruForester.

В то же время спасатели Деснянского района боролись с огнем, возникшим в автомобиле VolkswagenGolf возле 16-этажки по ул. Будищанская, 6а.

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Также возгорания зарегистрированы в Деснянском, Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Подольском, Соломенском, Святошинском районах с периодичностью в 20-40 минут.

После 4:00 горели три автомобиля в Святошинском и Соломенском районах.

Причиной пожаров в большинстве случаев эксперты называют занос постороннего источника возгорания.