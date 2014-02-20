В КГГА идут переговоры о возобновлении работы метро

В Киевской городской государственной администрации идут переговоры о возобновлении работы киевского метрополитена.

Об этом рассказали сотрудники центрального офиса учреждения, которое пришли пикетировать киевляне.

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По словам одного из сотрудников, сейчас председатель КГГА совместно с начальником метрополитена ведут переговоры о возобновлении движения.

Как сообщал УНИАН, столичная власть с 18 февраля приостановила работу метро «в связи с угрозой террористических актов».