Все суды Киева закрываются - депутат

12:12, 20 февраля 2014
Киев
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К районным судам Киева, которые сегодня должны были избирать меру пресечения для задержанных активистов, массово не привозят задержанных.

Суди масово закриваються

Об этом сообщил народный депутат от фракции ”Батькивщина ” Павел Петренко.

”Все это происходит по указанию сверху. Это уже не чрезвычайное положение, а фактически 30-е годы прошлого века, когда без права на защиту невиновных людей судили прямо в казематах”, - отметил Петренко, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

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По его словам, такая ситуация на сейчас в Деснянском и Оболонском судах. Все суды Киева закрываются.

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