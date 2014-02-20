Все суды Киева закрываются - депутат

Об этом сообщил народный депутат от фракции ”Батькивщина ” Павел Петренко.

”Все это происходит по указанию сверху. Это уже не чрезвычайное положение, а фактически 30-е годы прошлого века, когда без права на защиту невиновных людей судили прямо в казематах”, - отметил Петренко, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

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По его словам, такая ситуация на сейчас в Деснянском и Оболонском судах. Все суды Киева закрываются.