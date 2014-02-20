Сегодня столичное метро заработает - КГГА

Сегодня работа Киевского метрополитена будет возобновлена, заявляет председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта и связи Дмитрий Олейник сразу после завершения сегодняшней срочной встречи с председателем КГГА Владимиром Макеенко, его первым заместителем Анатолием Голубченко и заместителем Михаилом Костюком.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Как отмечается, 19 февраля эта комиссия Киевсовета на заседании признала незаконным поручение председателя КГГА о немедленном прекращении движения поездов подземки, и рекомендовала возобновить нормальное функционирование метрополитена.

“Уже сегодня столичное метро должно заработать. Когда и без того складывается напряженная ситуация в Киеве, возобновление работы метро это хоть какая-то минимальная стабильность для людей, чтобы они могли более-менее полноценно перемещаться в столице” – прокомментировал Олейник.

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Вместе с тем, сегодня на сайте КГГА появилось обращение главы горадминистрации Макеенко к киевлянам и гостям города, в котором он подчеркивает, что «прекращение работы Киевского метрополитена является вынужденной мерой по обращению Службы безопасности Украины в связи с массовыми сообщениями в разные органы власти о возможных террористических актах, минировании, перевозке горючих материалов». Кроме того, по его словам, получен ряд обращений от киевлян о пребывании в метрополитене людей подозрительной внешности.

«Мы не можем не считаться с уровнем угроз и требованиями безопасности метрополитена, даже учитывая необходимость киевлян пользоваться подземкой», - сказал Макеенко.

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Председатель КГГА отметил, что по его поручению городской наземный транспорт продолжает работать в усиленном режиме.

«Призываю граждан с пониманием отнестись к тем мерам, которые мы вынуждены предпринимать, чтобы избежать опасностей для жизни и здоровья людей», - говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля, около 16.00 была приостановлена работа метро. Власть мотивировала это угрозой теракта