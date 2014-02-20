Начальник киевского метро пообещал уйти в отставку, если к вечеру не заработает метро - СМИ

Начальник Киевского метрополитена Владимир Федоренко пообещал уйти в отставку, если подземка не заработает до вечера, сообщает Левый берег.

Как пишет пишет корреспондент издания, Федоренко предложил журналистам и активистам, которые пришли сегодня утром пикетировать администрацию предприятия, спуститься в метро и посмотреть, что там происходит и кто там находится.

Так Федоренко отреагировал на информацию, которая была распространена в СМИ, о том, что якобы в метро перевозят ”титушок” с Позняков на Печерск.

Читайте такжеВ КГГА отрицают слухи о перекрытии мостов в Киеве

Начальник метро заверил, что ему об этом ничего неизвестно. Он также отметил, что в метро нет бойцов ”Беркута”. Журналисты и активисты вместе с Федоренко спустятся в подземку, информирует издание.

Также сообщается, что во время переговоров с пикетчиками Федоренко сказал, что уйдет в отставку, если метро не заработает до вечера. Активисты потребовали от Федоренко, чтобы он немедленно дал команду запустить метро и подал в отставку.

Читайте такжеВ КГГА идут переговоры о возобновлении работы метро

Федоренко ответил им, что не может дать такую команду - ему запрещает СБУ.

”Я звоню в СБУ, а мне говорят, что возле отеля ”Казацкий” уже 8 убитых и запускать метро нельзя”, - сказал он.

Как известно, метро в Киеве не работает уже третий день. Сегодня администрацию метрополитена Киева пикетировали около 50 человек.

Как сообщал УНИАН, по данным Штаба национального сопротивления, председатель КГГА Владимир Макеенко сегодня пообещал срочно возобновить работу Киевского метрополитена.