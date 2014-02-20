Киевляне запасаются продуктами, в супермаркетах пустеют полки

Киевляне начали скупать продукты питания, из супермаркетов исчезают некоторые товары.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в магазинах в Деснянском и Оболонском районах столицы киевляне активно скупают гречку, рис, муку, растительное масло.

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В некоторых супермаркетах с полок уже исчезли крупы, масло. На кассах образуются очереди из десятков покупателей.

Люди отмечают, что «делают запасы продуктов» и аргументируют свои действия тем, что боятся нестабильности. Также люди рассказывают, что их пугают сообщения на телевидении и в Интернете о ситуации в государстве.