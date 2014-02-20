Более тысячи активистов на Позняках объединяются против титушек

Более тысячи активистов собрались в парке «Позняки» для организации отрядов по поддержанию правопорядка и противодействию отрядам «титушек», передает корреспондент УНИАН.

«Мы собираемся для поддержания правопорядка. На Майдан мы пока не доберемся. Есть много информации о том, что в Дарницком районе собираются отряды «титушек». Мы намерены им противостоять», - пояснил в комментарии УНИАН один из активистов.

Он рассказал, что люди собирались локальными компаниями по 10-20 человек. «Потом объединились в парке в большую группу. Сработало сарафанное радио. Люди из разных источником узнают о месте сбора», - уточнил активист.

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Кроме того, как передают корреспонденты УНИАН, порядка 200 активистов собрались под зданием Дарницкой районной администрации. Активисты пикетируют здание РГА и требуют встречи с председателем РГА. Часть активистов готовы направиться к Дарницкому райотделу милиции.

Ранее в районе метро «Бориспольская» в Киеве порядка 100 активистов заблокировали выезды из здания общежития Национальной Академии внутренних дел Украины, где, по информации активистов, находились курсанты из Харькова, которые приехали для участия в силовых акциях на Майдане.

Кроме того, на проспекте Бажана в Киеве активисты также устроили контрольно-пропускной пункт на полосах движения в сторону города. КПП был первоначально организован в районе метро «Позняки» - напротив одного из торговых центров. Однако позже активисты двинулись в район станции метро «Бориспольская» - ближе ко въезду в город.