Киевский метрополитен сегодня возобновит работу

Информация о режиме работы Киевского метрополитена 21 февраля 2014 года отмечается на сайте предприятия.

Станции "Крещатик" и "Майдан Независимости" остаются закрытыми для входа и выхода пассажиров. Указанные станции работают только для пересадки пассажиров с линии на линию, говорится в сообщении.

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"Киевский метрополитен обращается к пассажирам с убедительной просьбой сохранять спокойствие, соблюдать общественный порядок и правила пользования метрополитеном во время поездки в метро", - предостерегают коммунальщики.