Ночью в Киеве горели два киоска
В обоих случаях вероятной причиной пожара является короткое замыкание электропроводов.
Ночью 21 февраля в Киеве произошли пожары в двух киосках.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСчС Украины в столице, первый вызов поступил из Святошинского района в 01:43.
Очевидцы сообщили, что по бульв. Ромена Роллана, 9, недалеко от 16-этажного дома, из металлического киоска идет густой дым и вырываются языки пламени. Спасатели 18-й пожарно-спасательной части справились с огнем в 02:09.
В результате пожара сгорели двери, закопченными остались стены и потолок помещения.
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А в 03:06 загорелся торговый киоск по ул. Малиновского, 3. Спасатели оперативно прибыли на место вызова, однако очевидцам удалось ликвидировать огонь подручными средствами уже в 03:22, отмечается в сообщении.
В результате пожара повреждена внутренняя пластиковая обшивка на площади 1 кв. м, закопчены стены и потолок павильона.
В обоих случаях вероятной причиной пожара является короткое замыкание электропроводов, сообщили в ГСЧС.