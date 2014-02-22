Майдан полностью контролирует Киев - Парубий

Об этом он сказал со сцены на Майдане Независимости сегодня ночью, сообщает «Украинская правда».

Кроме того, он заявил о требовании немедленной отставки Президента Виктора Януковича. ”Мы требуем, чтобы немедленно были назначены досрочные выборы, в соответствии с законодательством” , - сказал Парубий.

”Майдан сегодня полностью контролирует Киев”, - отметил комендант. ”Нам важно, и мы уже сейчас взяли под контроль весь правительственный квартал. Седьмая сотня Самобороны стоит в Верховной Раде. Внутри Верховной Рады от нас назначен комендантом Максим Бурбак”, - сообщил он.

По словам Парубия, возле ВР находится подразделение «Правого сектора», Кабмин и Администрацию Президента также охраняют сотни Майдана.

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”15-я сотня (охраняет) МВД. Мы сказали милиционерам, что они все могут переходить на сторону Майдана. И мы готовы, чтобы они вместе с нами осуществляли патрулирование, но как символ они должны надеть желто-голубую ленту - тогда они с нами, тогда они служат Майдану”, - заявил комендант. ”Мы сказали, что все, кто там есть, порядочные и честные, могут и должны становиться рядом с нами. И уже сейчас у Кабмина 30 молодых ребят стоят вместе с нами для того, чтобы проводить общее патрулирование”, - добавил Парубий.

Кроме того, он подчеркнул, что все действия на Майдане должны быть согласованы с военным штабом на Крещатике, 24.