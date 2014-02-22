Активисты заняли Подольскую РГА в Киеве

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВК ”Наступ”, это состоялось вчера около 18.00.

«Вместе с представителями общественных организаций города Киева активисты провозгласили о создании Народного совета Подольского района.

Также активисты вынудили главу Подольской райгосадминистрации Крушановского Сергея Ивановича написать заявление о выходе из рядов Партии регионов», - говорится в сообщении.

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По словам председателя ВК ”Наступ” Руслана Секелы, ”администрацией не может руководить депутат, который подчиняется партии преступного режима Януковича. Сегодня он не имеет морального права отдавать любые распоряжения или указания киевлянам, ведь его руководитель лично отдавал приказы на уничтожение жителей столицы”.