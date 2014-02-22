В парламенте должны безотлагательно определится с киевскими выборами - Бурмака

Для этого на повестку дня Парламента должны быть срочно вынесены вопросы о выборах мэра Киева и Киевского городского совета. Об этом на своей страничке в Фейсбук заявила председатель Общественного совета при КГГА Марина Бурмака.

«Сейчас, во время судьбоносных изменений в нашем государстве народные депутаты забыли о нелегитимности власти в столице. Киеву нужны законно избранные органы местного самоуправления. Киевляне неоднократно поднимали этот вопрос, и сейчас обращаются в Парламент срочно проголосовать за проведение выборов Киевского мэра и городского совета", - считает Марина Бурмака.

Она уверена, что сейчас - лучшее время для политиков подтвердить делами свои громкие заявления, и доказать, что они действительно руководствуются интересами киевлян. Проведение выборов столичной власти одновременно с президентскими будет эффективным и с организационной точки зрения, а также позволит сэкономить бюджетные средства на проведение этой демократической процедуры. В данной бюджетной ситуации это очень важно.

«Давайте не забывать, что недоверие к власти - один из главных факторов , который вывел граждан на улицы. И вера в то, что справедливость восстановится, давала людям силы, терпение и мужество. Столица нуждается в легитимной власти, которой будут доверять киевляне!» - напоминает Марина Бурмака.