В Киевской городской организации ПР осудили действия представителей партии в правительстве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской организации Партии регионов.

Участники почтили память погибших в противостоянии на Майдане и обговорили сложившуюся ситуацию. Они осудили действия руководителей высших органов власти – представителей Партии регионов и подчеркнули, что ни столичная госадминистрация, ни Киевская городская организация Партии регионов не имеют отношения к событиям, приведшим к кровопролитию и людским жертвам.

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Исполком рекомендовал партийцам провести городскую и районные партконференции и определиться по поводу перспектив работы или самороспуска организаций.

В конце заседания большинство членов исполкома вместе с главой городской организаций ПР и руководителями районных парторганизаций, главами районных госадминистраций столицы подали заявления о выходе из Партии регионов, это А. Голубченко, В. Корж, С. Витковский, М. Луцкий, Ю. Куринный, С. Крушановский и др.