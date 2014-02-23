В "Свободе" предлагают назначить выборы в Киеве на 25 мая

Текст проекта постановления размещен на сайте парламента.

Авторами документа являются Олег Сиротюк, Андрей Ильенко, Андрей Мохник, Юрий Сиротюк, Олег Гелевей, Игорь Мирошниченко, Михаил Головко, Алексей Кайда и Олег Осуховский.

Как сообщал УНИАН, 2 июня 2013 года окончился определенный Конституцией Украины срок полномочий Киевского городского совета и мэра столицы.

Избранный в мае 2008 года мэр Киева Леонид Черновецкий досрочно сложил свои полномочия 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

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30 мая 2013 года Конституционный Суд Украины обнародовал решение, согласно которому выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или голов, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года, то есть - в октябре 2015 года.

Административные суды признали Киевский городской совет и полномочия секретаря горсовета Гереги легитимными до следующих выборов.

Вместе с тем оппозиция настаивала на безотлагательном назначении выборов мэра Киева и депутатов Киевсовета.