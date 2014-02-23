С завтрашнего дня столичные школы и детские сады будут работать в штатном режиме
С завтрашнего дня, 24 февраля, общеобразовательные и дошкольные учебные заведения, расположенные в центре столицы, будут работать в штатном режиме.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, Департамент образования и науки, молодежи и спорта отметил, что решение о посещении детьми школы принимают родители, о чем должны обязательно сообщить классному руководителю.
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«Кроме того, директора общеобразовательных учебных заведений продолжают работу по организации учебно-воспитательного процесса, надлежащей охраны учебных заведений, проведению внеплановых инструктажей по безопасности жизнедеятельности и обеспечению организованного и безопасного пребывания учащихся в учебном заведении, в том числе в случае задержки их родителей», - говорится в сообщении.
Как известно, с 19 февраля школы и детсады, расположенные в центральных районах столицы, не работали в связи с событиями на Майдане Незалежности и прилегающих к нему территориях.