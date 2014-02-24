Станция метро Майдан Незалежности заработала на вход и выход
08:53, 24 февраля 2014Киев
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Сегодня Киевский метрополитен полностью возобновил свою работу
Станция Майдан Незалежности полноценно заработала
Последней полноценно - на вход, выход и пересадку заработала станция Майдан Незалежности, передает Радио Свобода.
23 февраля официальный сайт метрополитена сообщал, что «24 февраля 2014 года по согласованию с самообороной Майдана Киевский метрополитен открывает для входа и выхода пассажиров станцию «Майдан Незалежности».
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