Станция метро Майдан Незалежности заработала на вход и выход

Последней полноценно - на вход, выход и пересадку заработала станция Майдан Незалежности, передает Радио Свобода.

23 февраля официальный сайт метрополитена сообщал, что «24 февраля 2014 года по согласованию с самообороной Майдана Киевский метрополитен открывает для входа и выхода пассажиров станцию «Майдан Незалежности».

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