Галина Герега подала заявление об отставке с должности заместителя председателя КГГА - секретаря Киевсовета.

Такую информацию подтвердила пресс-секретарь Герега Юлия Чудновец.

По ее словам, заявление Герега написала сегодня по собственному желанию.

В то же время Чудновец отметила, что полномочия секретаря Киевсовета прекращаются в соответствии со статьей 56 закона о местном самоуправлении с момента, когда депутаты Киевсовета на своем заседании рассмотрят это заявление и примут его к сведению.

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Справка УНИАН. Герега была избрана секретарем Киевсовета 20 апреля 2011 года.

После досрочного сложения мэром Киева Леонидом Черновецким своих полномочий 1 июня 2012 года Герега исполняла обязанности городского головы.