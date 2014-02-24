Герега подала заявление об отставке с должности заместителя председателя КГГА
Полномочия секретаря Киевсовета прекратятся, когда депутаты Киевсовета на своем заседании рассмотрят это заявление и примут его к сведению.
Галина Герега подала заявление об отставке с должности заместителя председателя КГГА - секретаря Киевсовета.
Такую информацию подтвердила пресс-секретарь Герега Юлия Чудновец.
По ее словам, заявление Герега написала сегодня по собственному желанию.
В то же время Чудновец отметила, что полномочия секретаря Киевсовета прекращаются в соответствии со статьей 56 закона о местном самоуправлении с момента, когда депутаты Киевсовета на своем заседании рассмотрят это заявление и примут его к сведению.
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Справка УНИАН. Герега была избрана секретарем Киевсовета 20 апреля 2011 года.
После досрочного сложения мэром Киева Леонидом Черновецким своих полномочий 1 июня 2012 года Герега исполняла обязанности городского головы.