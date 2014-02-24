Председатель Киевской ОГА подал в отставку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской ОГА, комментируя свое решение, Присяжнюк сообщил, что в связи с изменениями в управлении государства и самоустранением предыдущего руководства государства от исполнения своих обязанностей этот шаг неотвратим.

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«В то же время уверяю, что до принятия соответствующего решения я буду исполнять свои обязанности в соответствии с действующим законодательством вместе со своими заместителями», - прибавил председатель КОГА.

На плановом совещании с руководителями управлений и департаментов КОГА Присяжнюк подчеркнул необходимость обеспечить жизнедеятельность области.