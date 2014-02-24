Киевский зоопарк берет шефство над животными в Межигорье

Киевский зоопарк берет шефство над животными, которые содержатся в Межигорье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского зоопарка, утром 24 февраля 2014 года во исполнение поручения Киевского городского председателя Владимира Макеенко генеральный директор Киевского зоопарка Евгений Кирилюк направил представителей зоопарка в командировку в имение в Межигорье с целью изучения ситуации с животными, которые остались там без надлежащего присмотра.

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Специалисты Киевского зоопарка, а именно заместитель по зоочасти Игорь Марийчук и главный врач ветеринарной медицины Инна Васильковская скрупулезно изучат состояние здоровья животных, проведут их инвентаризацию и проверят наличие и качество кормовой базы.

По результатам работы специалистов Киевского зоопарка будет обсуждаться вопрос относительно размещения животных в зоопарке.

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