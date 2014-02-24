Дизайнер Скляревский создал серию табличек, которые предостерегают киевлян от проявлений "жлобства" в городе

Табличоки популяризируют "общественное стражу" в районах, сообщает Украинская правда.

Первая партия указателей установлена на улице Красноармейской в районе метро "Дворец Украина". Таблички напоминают местным жителям, что на улицах стало опасно" пить, сорить "гоп-стопить", "громко гульбасити" и что отныне "квартал под охраной".

"...Мне захотелось объяснить людям, что если раньше считалось, что жлобство - это плохо, то теперь активное и агрессивное жлобство - еще хуже. Кроме того, быть агрессивным жлобом стало опасно, потому что теперь этим занимается не только милиция, но и обычные люди", - объясняет Скляревский.

Дизайнер собирается выложить файлы для печати в открытый доступ и призывает всех распечатывать наклейки и размещать там, где есть необходимость.