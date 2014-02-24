В Киеве неподалеку от фабрики "Рошен" начался пожар
23:56, 24 февраля 2014Киев
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В складских помещениях на ул. Саперно-Слободской загорелись деревянные паллеты.
Неподалеку от фабрики "Рошен" начался пожар / Фото из открытых источников
В Киеве на улице Саперно-Слободской в складских помещения возле металлобазы, неподалеку от фабрики "Рошен", загорелись деревянные паллеты.
Об этом УНИАН сообщили очевидцы. Загорание возникло на территории Оптовой базы.
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Охрана объекта пыталась поначалу потушить возгорание своими силами, однако, огонь перебросился на складские помещения.
В настоящий момент на место пожара прибыли пожарные наряды.
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