В Киеве неподалеку от фабрики "Рошен" начался пожар

В складских помещениях на ул. Саперно-Слободской загорелись деревянные паллеты.

В Киеве на улице Саперно-Слободской в складских помещения возле металлобазы, неподалеку от фабрики "Рошен", загорелись деревянные паллеты. Об этом УНИАН сообщили очевидцы. Загорание возникло на территории Оптовой базы. Читайте такжеПорошенко заявил о задержании предполагаемого убийцы журналиста Веремия Охрана объекта пыталась поначалу потушить возгорание своими силами, однако, огонь перебросился на складские помещения. В настоящий момент на место пожара прибыли пожарные наряды.

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