В Киеве неподалеку от фабрики "Рошен" начался пожар

23:56, 24 февраля 2014
Киев
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В складских помещениях на ул. Саперно-Слободской загорелись деревянные паллеты.

Пожар / Фото из открытых источников
 

В Киеве на улице Саперно-Слободской в складских помещения возле металлобазы, неподалеку от фабрики "Рошен", загорелись деревянные паллеты. 

Об этом УНИАН сообщили очевидцы. Загорание возникло на территории Оптовой базы.

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Охрана объекта пыталась поначалу потушить возгорание своими силами, однако, огонь перебросился на складские помещения.

В настоящий момент на место пожара прибыли пожарные наряды. 

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