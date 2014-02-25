Depeche Mode отменили концерт в Киеве

08:34, 25 февраля 2014
Киев
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Британский музыкальный коллектив Depeche Mode отменил концерт в Киеве, который должен был состояться в среду, из-за нестабильной ситуации в стране

Depeche Mode не приедут в Киев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы

"Depeche Mode с сожалением сообщает, что в связи с гражданскими беспорядками и нестабильностью в Киеве и по всей Украине, концерт, запланированный на среду, 26 февраля, в Международном выставочном центре в Киеве, был отменен", - говорится в сообщении пресс-службы.

Читайте такжеУкраина заслуживает быть частью ЕС больше, чем кто-либо другой - гитарист Depeche ModeОтмечается, что в сложившейся ситуации невозможно обеспечить безопасность группы и ее поклонников во время выступления.

"Мысли группы в этот сложный период с украинцами, и они искренне надеются, что в следующий раз смогут выступить для фанатов в Киеве и в Украине", - уточняется в сообщении.

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