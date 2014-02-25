В Киеве инициируют создание парка памяти Небесной Сотни
Парк будет заложен весной, как только установится теплая погода, при которой можно высаживать деревья.
Председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики Денис Москаль инициирует создание парка памяти Небесной Сотни в Святошинском районе г. Киева на ул. Отдыха.
Об этом УНИАН сообщили в комиссии Киевсовета.
«Как председатель экологической комиссии Киевсовета я инициирую создание парка памяти Небесной Сотни. Это самое малое, что мы можем сделать для увековечения погибших героев, которые отдали свои жизни за будущее Украины», - сказал Москаль.
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Он сказал, что парк будет заложен весной, как только установится теплая погода, при которой можно высаживать деревья.
Москаль обратился ко всем неравнодушным киевлянам присоединиться к этой инициативе.
Как сообщали СМИ, на Майдане в воскресенье, 23 февраля, во время траурного Вече по погибшим участникам протестных акций в центре столицы было предложено переименовать улицу Институтскую в улицу имени Небесной Сотни. Активисты также выступили за то, чтобы все существующие улицы Ленина в Украине переименовать на улицы Небесной Сотни.
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24 февраля в селе Свидовок Черкасского района Черкасской области улицу Ленина переименовали в улицу Героев Небесной Сотни.
Соответствующее решение было принято депутатами Свидовокского сельсовета. Это первая официальная улица Героев Небесной Сотни в Черкасской области.