В Киеве инициируют создание парка памяти Небесной Сотни

Председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики Денис Москаль инициирует создание парка памяти Небесной Сотни в Святошинском районе г. Киева на ул. Отдыха.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии Киевсовета.

«Как председатель экологической комиссии Киевсовета я инициирую создание парка памяти Небесной Сотни. Это самое малое, что мы можем сделать для увековечения погибших героев, которые отдали свои жизни за будущее Украины», - сказал Москаль.

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Он сказал, что парк будет заложен весной, как только установится теплая погода, при которой можно высаживать деревья.

Москаль обратился ко всем неравнодушным киевлянам присоединиться к этой инициативе.

Как сообщали СМИ, на Майдане в воскресенье, 23 февраля, во время траурного Вече по погибшим участникам протестных акций в центре столицы было предложено переименовать улицу Институтскую в улицу имени Небесной Сотни. Активисты также выступили за то, чтобы все существующие улицы Ленина в Украине переименовать на улицы Небесной Сотни.

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24 февраля в селе Свидовок Черкасского района Черкасской области улицу Ленина переименовали в улицу Героев Небесной Сотни.

Соответствующее решение было принято депутатами Свидовокского сельсовета. Это первая официальная улица Героев Небесной Сотни в Черкасской области.