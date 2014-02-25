Общественный совет Киева объявил недоверие руководителям городской власти

Об этом в своем блоге сообщила Председатель Общественного совета Марина Бурмака.

Такое решение было принято по результатам обсуждения неудовлетворительной организации чиновниками предоставления экстренной помощи в условиях повышенного травматологического и эпидемиологического риска для жизни и здоровья граждан. По словам доктора медицинских наук Ольги Горбуновой, во время боевых действий не были организованы оперативные палатки для размещения пунктов временного базирования бригад экстренной медицинской помощи. На Майдане Независимости и прилегающих территориях не осуществлялись мероприятия по предупреждению и ликвидации эпидемий и вспышек инфекционных болезней. Как раз наоборот, чиновники препятствовали вывозу мусора и уборке туалетов и умышленно провоцировали вспышку эпидемий среди участников Майдана.

Люди возмущены, что городской властью не были широко распространены среди киевлян адреса и телефоны заведений здравоохранения, куда они могут обращаться за помощью. Тем более, что в результате непутевой медицинской реформы значительную часть больниц, к которым киевляне привыкли, вообще ликвидировали.

Еще один важный вопрос - в течение этих месяцев городской властью не проводились мероприятия по охране общественного порядка в Киеве.

Также Общественный совет подготовил обращение к Верховной Раде Украины по созданию специальной следственной комиссии относительно неотложного и объективного расследования деятельности киевской власти в эти месяцы.