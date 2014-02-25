Главный архитектор Киева призывает не спешить с реконструкцией Майдана

Главный архитектор Киева Сергей Целовальник призывает не принимать поспешных решений относительно проектов восстановления Майдана Незалежности и создания памятника героям Небесной сотни.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента градостроения и архитектуры КГГА.

Целовальник отмечает, что Майдан Незалежности и прилегающие к нему улицы, в том числе Крещатик, нуждаются в реконструкции. Однако, каким именно должен быть Майдан и когда начнется его восстановление, пока еще не решено.

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«Как архитектор, я считаю, что современный вид Майдана является отображением событий, которые произошли в последнее время в Киеве. И, возможно, его нужно было бы полностью изменить. Для начала нужно убрать всю территорию. А дальше будет видно, какое архитектурное решение лучше подойдет для воплощения и какое финансирование мы будем иметь для этого», - отметил он.

Целовальник добавил, что поддерживает выраженную народом идею относительно чествования памяти героев Небесной сотни, и считает, что только сознательный подход может обеспечить безошибочное социальное и архитектурно-пространственное решение относительно среды главной площади столицы, которая стала символом борьбы украинцев за свои права.

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«… Мы обязательно почтим память погибших людей, нужно лишь найти правильное решение, подобрать правильный художественный образ для отображения этих трагических событий. Из своего опыта могу сказать одно - что поспешно решать никогда ничего нельзя. Действия должны быть взвешенными, спокойными, согласованными с народом”, - отметил главный архитектор города.

Он предлагает создать общенародный сценарий по созданию важных для граждан городских пространств, которые будут не только напоминать о событиях Евромайдана, но и сохранят среду центральной функционально насыщенной части города.

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Для этого, по словам Целовальника, нужно создать общественный совет, который определит идеологию проекта, дальше - обсудить выработанную идеологию проекта с народом Украины, организовать и провести общеукраинский архитектурный конкурс с последующим всесторонним обсуждением и обеспечить административно-организационное сопровождение принятых решений на общегосударственном и муниципальном уровнях.

Департамент градостроения и архитектуры совместно с представителями общественности готов выступить координатором заявленных выше мероприятий.