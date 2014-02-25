Главный архитектор Киева призывает не спешить с реконструкцией Майдана

11:50, 25 февраля 2014
Киев
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Целовальник подчеркивает: нужно подобрать правильный художественный образ для отображения трагических событий.

Сергій Целовальник закликає не ухвалювати поспішних рішень щодо проектів відновлення Майдану

 Главный архитектор Киева Сергей Целовальник призывает не принимать поспешных решений относительно проектов восстановления Майдана Незалежности и создания памятника героям Небесной сотни.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента градостроения и архитектуры КГГА.

Целовальник отмечает, что Майдан Незалежности и прилегающие к нему улицы, в том числе Крещатик, нуждаются в реконструкции. Однако, каким именно должен быть Майдан и когда начнется его восстановление, пока еще не решено.

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«Как архитектор, я считаю, что современный вид Майдана является отображением событий, которые произошли в последнее время в Киеве. И, возможно, его нужно было бы полностью изменить. Для начала нужно убрать всю территорию. А дальше будет видно, какое архитектурное решение лучше подойдет для воплощения и какое финансирование мы будем иметь для этого», - отметил он.

Целовальник добавил, что поддерживает выраженную народом идею относительно чествования памяти героев Небесной сотни, и считает, что только сознательный подход может обеспечить безошибочное социальное и архитектурно-пространственное решение относительно среды главной площади столицы, которая стала символом борьбы украинцев за свои права.

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«… Мы обязательно почтим память погибших людей, нужно лишь найти правильное решение, подобрать правильный художественный образ для отображения этих трагических событий. Из своего опыта могу сказать одно - что поспешно решать никогда ничего нельзя. Действия должны быть взвешенными, спокойными, согласованными с народом”, - отметил главный архитектор города.

Он предлагает создать общенародный сценарий по созданию важных для граждан городских пространств, которые будут не только напоминать о событиях Евромайдана, но и сохранят среду центральной функционально насыщенной части города.

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Для этого, по словам Целовальника, нужно создать общественный совет, который определит идеологию проекта, дальше - обсудить выработанную идеологию проекта с народом Украины, организовать и провести общеукраинский архитектурный конкурс с последующим всесторонним обсуждением и обеспечить административно-организационное сопровождение принятых решений на общегосударственном и муниципальном уровнях.

Департамент градостроения и архитектуры совместно с представителями общественности готов выступить координатором заявленных выше мероприятий.

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