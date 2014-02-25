На станции метро “Театральная” убрали советские лозунги и планируют снять Ленина

В столичном метрополитене на станции метро “Театральная” сняты лозунги советских времен, которые размещались на колоннах станции, и в ближайшее время будет демонтирован барельеф Ленина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”.

Как отметил собеседник агентства, решение было принято в связи с соответствующим обращением Самообороны Майдана и общественной организации “Майдан”.

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В настоящее время уже сняты 24 таблички с лозунгами. Они являются собственностью метрополитена, поэтому пока будут оставаться на предприятии. Что касается барельефа Ленина, то его демонтировать, как объясняет пресс-служба, непросто, поскольку он весит до 6 тонн. В связи с этим в настоящее время специалисты работают над планом его демонтажа.

По словам сотрудника пресс-службы, в киевском метро больше нет станций, которые бы украшала символика советских времен.