Рада назначила выборы в Киеве на 25 мая

13:46, 25 февраля 2014
Киев
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Верховная Рада приняла постановление о назначении внеочередных выборов Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета на 25 мая 2014 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, за постановление народного депутата от «Батькивщины» Владимира Яворивского проголосовал 331 народный депутат из 363, зарегистрированных в сессионном зале.

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Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам государственного строительства и самоуправления Давид Жвания, комитет рассматривал около десяти проектов постановления о назначении выборов в столице.

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