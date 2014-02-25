Рада назначила выборы в Киеве на 25 мая

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление народного депутата от «Батькивщины» Владимира Яворивского проголосовал 331 народный депутат из 363, зарегистрированных в сессионном зале.

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Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам государственного строительства и самоуправления Давид Жвания, комитет рассматривал около десяти проектов постановления о назначении выборов в столице.