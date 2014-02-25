Герега рассказала, почему она покинула Украину

Заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Галина Герега отбыла в Вену на встречу в рамках подготовки к 26-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, который состоится в конце марта в Страсбурге.

Об этом сообщается на официальном сайте Гереги.

Она отмечает, что уже не первый год входит в состав украинской делегации Конгресса. “Традиционно перед этим важным мероприятием я провожу встречи с представителями местного самоуправления в Европе, чтобы обсудить темы, которые будут дискутироваться на Конгрессе, обменяться опытом и наработками", - отметила Герега.

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По ее словам, днями она также планирует посетить г. Брюссель, а затем вернется в Украину.

Она заверила, что и в дальнейшем будет работать ради развития Киева.

"Хочу напомнить, что по закону я продолжаю исполнять обязанности заместителя городского головы - секретаря Киевсовета до тех пор, пока написанное мной заявление не примет к сведению городской совет. Я - ответственный человек, и пока не передам полномочия, не оставлю дела. Мне незачем бояться, потому что свою работу я выполняла честно и по закону и могу открыто посмотреть в глаза и новой власти, и всем киевлянам", - в частности отмечает Герега.

Как сообщал УНИАН, Герега вчера написала заявление об отставке с должности секретаря Киевсовета.