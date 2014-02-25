В ЦИК заявили, что выборы в Киеве пройдут по смешанной системе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сказал заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера.

“Выборы депутатов Киевского городского совета будут проходить по так называемой “параллельной избирательной системе”, то есть мажоритарно-пропорциональной, где половина депутатов городского совета будет избираться по спискам политических партий, а другая половина - по мажоритарным избирательными округами. В этой связи Киевская городская избирательная комиссия обязана будет образовать мажоритарные избирательные округа и определить их границы, по возможности, ЦИК в случае необходимости поможет им в организационном плане”, - сказал Магера, отвечая на вопрос, по какой системе будут проводиться выборы депутатов Киевсовета в связи с возвращение к Конституции 2004 года.

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Он также отметил, что в настоящее время соответствующие службы секретариата ЦИК вычисляют сумму, необходимую для проведения выборов в Киеве, с учетом того, что они состоятся одновременно с внеочередными президентскими выборами.

“Очень хотелось бы, чтобы участковые избирательные комиссии для одних и других выборов были общими, что даст возможность сэкономить средства”, - сказал он, добавив, что завтра-послезавтра информация по поводу того, сколько нужно средств для проведения выборов в Киеве, будет известной.

Он напомнил, что на проведение внеочередных президентских выборов выделено почти 2 млрд грн, более 1 млрд предусмотрено на оплату труда членов избирательных комиссий.

“Более 1 млрд — это средства, которые будут выделяться на оплату труда членов участковых избирательных комиссий. Они будут обслуживать местные выборы и выборы Президента. Следовательно, экономия будет серьезной. Если бы сейчас проводились выборы мэра и депутатов Киевсовета, то, очевидно, стоимость этих выборов была бы намного дороже, мне кажется, раза в два, а так это позволит сэкономить средства”, - подчеркнул Магера.

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Он также отметил, что необходимо будет обязательно внести изменения в закон о местных выборах и выборах Президента.

“Потому что и один, и другой закон на сегодняшний день запрещает работу членов УИК и на президентских, и на местных выборах. Если таких изменений не будет, то на каждом участке нужно будет образовывать по две УИК”, - сказал Магера, выразив надежду, что соответствующие изменения в законы будут внесены, и комиссии на двух выборах будут общими.

Он также отметил, что в законе нужно предусмотреть и внести соответствующие изменения, чтобы в Киеве были районные избирательные комиссии.