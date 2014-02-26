Председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко пообещал найти средства на памятник Небесной Сотни.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время, заявления отдельных чиновников об отсутствии средств на мемориал Героям Майдана, глава КГГА назвал "примером непрофессионализма".

"Только что прочитал в новостях, что киевский чиновник Захарченко, пожаловался на отсутствие средств на установку памятника Небесной Сотни. Это яркий пример непрофессионализма некоторых киевских чиновников. Еще нет проекта, чтобы оценить его стоимость, а уже говорят, что денег на него нет. Я лично гарантирую, что деньги будут", - написал Макеенко.

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Как ранее сообщал УНИАН, главный архитектор Киева Сергей Целовальник призвал не принимать поспешных решений относительно проектов восстановления Майдана Независимости и создания памятника героям Небесной сотни.

"Для начала нужно убрать всю территорию. А дальше будет видно, какое архитектурное решение лучше всего подойдет для воплощения и какое финансирования мы будем иметь для этого", - отметил он.