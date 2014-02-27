1 марта в Киеве пройдет масштабный субботник

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Сначала все усилия общественности запланировано было сосредоточить на центре города, в частности, в Мариинском парке, на ул. Крещатик и других прилегающих к центру улицах. Но, благодаря активной работе коммунальных служб, усилиям волонтеров общественных организаций и активистов Евромайдана, санитарное состояние центральных улиц города является удовлетворительным, улицы чисты, весь мусор вывезен и ведутся работы по поддержанию чистоты», - отметили в пресс-службе.

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В КГГА также отметили, что «в связи с большим количеством желающих сделать Киев более чистым перечень мест, которые нуждаются в помощи волонтеров, кроме центра столицы значительно увеличился».

«Не мусори, ведь именно с тебя начинается чистый город!» – именно под таким лозунгом проводится субботник 1 марта. И именно таким лозунгом должны руководствоваться киевляне после субботника», – убежден директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Сергей Садовой.

Как напомнили в пресс-службе, председатель КГГА Владимир Макеенко поддержал инициативу киевлян о проведении общегородского субботника 1 марта 2014 года в 10:00.

Глава горгосадминистрации дал поручение привлечь к уборке все городские коммунальные службы и технику, а также предоставить необходимый инвентарь.