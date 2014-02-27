Киевский облсовет возглавил Бабенко - «УДАР»

Новым председателем Киевского облсовета избран член фракции «УДАР» Николай Бабенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», соответствующее решение путем тайного голосования поддержали 88 из 117 присутствующих депутатов, представляющие все фракции Киевского облсовета и внефракционных депутатов на очередной сессии Киевского областного совета.

На эту должность кандидатуру Бабенко было выдвинуто по согласованному предложению депутатских фракций политических партий «УДАР», ВО «Батькивщина» и ВО «Свобода».

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Кроме этого, во время заседания облсовета было объявлено о выходе более 70 депутатов из фракции Партии регионов.

Ранее в связи с последними событиями в стране и изменением общественно-политической ситуации председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк, председатель Киевского областного совета Александр Качный и его заместители написали заявления об отставке.