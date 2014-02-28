Неизвестные пытались захватить Соломенскую РГА в Киеве, у охраны отобрали оружие

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела связей с общественностью столичной милиции.

В частности, по данным ОСО, по спецлинии 102 в Соломенское райуправление милиции поступило сообщение о том, что неизвестные пытаются захватить Соломенскую РГА.

На место события выехала следственно-оперативная группа райуправления, которая установила, что в помещении Соломенской РГА находятся около 20 неизвестных в масках, которые захватили кабинет председателя РГА. Представиться неизвестные отказались.

Руководителя райгосадминистрации доставили каретой «скорой» в лечебное заведение. Его заместитель также госпитализирован с диагнозом «закрыта черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей головы». Потерпевший объяснил, что в помещении РГА неизвестный ударил его по голове предметом, похожим на пистолет, сообщили в ГУ МВД.

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Также сотрудники милиции установили, что у одного из работников Управления государственной службы охраны Святошинского РУ ГУМВД Украины в Киеве, который находился на дежурстве в помещении райгосадминистрации, неизвестные лица под угрозой предмета, похожего на пистолет, отобрали табельное оружие, говорится в сообщении.

Материалы зарегистрированы Соломенским райуправлением столичной милиции, открыто уголовное производство по ст. 125 «Умышленное легкое телесное повреждение» и ст.187 «Разбой» УК Украины.

Вместе с тем, как сообщили в ОСО, благодаря согласованным действиям оперативников Управления уголовного розыска столичной милиции и 8-й сотни «афганцев» Народной самообороны личности правонарушителей уже установлены, отобранное табельное оружие возвращено сотруднику ГСО.